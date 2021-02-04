Госдеп озвучил новую позицию США по санкциям против "Северного потока — 2"

США продолжат следить за строительством трубопровода "Северный поток — 2" и примут решение о санкциях по необходимости. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента.

США продолжат следить за строительством трубопровода "Северный поток — 2" и примут решение о санкциях по необходимости. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента.

Глава пресс-службы внешнеполитического ведомства США Нед Прайс заявил, что Вашингтон будет следить за действиями после завершения или сертифицирования трубопровода. Если подобные действия состояться, США примут решения о применимости санкций.

Прайс отметил, что ограничительные меры — один из немногих инструментов американской политики по защите европейских союзников от "хищнического поведения", в том числе со стороны РФ. Законы "О противодействии противникам США через санкции" и "О противодействии противникам Америки через санкции" позволяют продвигать внешнюю политику, подчеркнул представитель Госдепа.