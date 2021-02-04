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3:07   4 Февраля 2021
Ближнее зарубежье

Золотарев: вопрос поставок вакцины от COVID-19 поставил Украину на колени

Золотарев: вопрос поставок вакцины от COVID-19 поставил Украину на колени

Тема вакцинации населения от коронавируса на Украине крайне политизирована и к тому же усугубляется бюрократией и коррупцией в сфере медицинских закупок. В скором времени она может стать очень токсичной для президента Зеленского.

Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал украинский политолог, глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский в декабре 2020 года еще высказывал здравые и адекватные мысли по поводу вакцинации.

«Он сказал: если Запад не передвинет Украину в очереди на получение вакцины с последних мест в первые, Киев будет вынужден искать другие каналы помощи ради спасения своих граждан, — напомнил Золотарев слова Зеленского, сказанного в интервью американской газете The New York Times. — Скорее всего, он намекал именно на "Спутник V"».

Золотарев: вопрос поставок вакцины от COVID-19 поставил Украину на колени

Однако затем, напоминает эксперт, украинской власти пришлось изменить свою позицию по этому поводу строго наоборот. Не успел глава Минздрава Украины Максим Степанов только заикнуться о возможной закупке российской вакцины «Спутник V», как в американском посольстве тут же заявили, что Украина не станет вакцинировать своих граждан российским препаратом. После этого Степанов тут же публично поменял свою позицию на прямо противоположную.

С тех пор на Украине вопрос вакцинации от COVID-19 не сдвинулся с мертвой точки. В то же время в России массовая вакцинация идет полным ходом, а в Израиле прививку от коронавируса получила треть населения.

Украина же, если и получит хоть какое-то количество американской вакцины Pfizer, это будут очень скромные поставки, которые скорее нанесут удар по рейтингу власти, так как все равно не смогут обеспечить массовую вакцинацию.

Золотарев: вопрос поставок вакцины от COVID-19 поставил Украину на колени

«Вообще, когда политика так сильно вмешивается в вопросы здравоохранения, жизни и безопасности людей, ничего хорошего не жди. Думаю, что в ближайшее время тема вакцинации станет очень токсичной для Зеленского», — отметил Золотарев.

Украинские власти, полностью находятся в зависимости от внешних сил, и у них нет другого выхода, кроме как следовать по проложенному для них пути. Вопрос поставок вакцины поставил Киев на колени, но там уже так привыкли подчиняться, что не находят в этом ничего унизительного, заключил Золотарев.

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