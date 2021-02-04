Золотарев: вопрос поставок вакцины от COVID-19 поставил Украину на колени

Тема вакцинации населения от коронавируса на Украине крайне политизирована и к тому же усугубляется бюрократией и коррупцией в сфере медицинских закупок. В скором времени она может стать очень токсичной для президента Зеленского.

Тема вакцинации населения от коронавируса на Украине крайне политизирована и к тому же усугубляется бюрократией и коррупцией в сфере медицинских закупок. В скором времени она может стать очень токсичной для президента Зеленского.

Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал украинский политолог, глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский в декабре 2020 года еще высказывал здравые и адекватные мысли по поводу вакцинации.

«Он сказал: если Запад не передвинет Украину в очереди на получение вакцины с последних мест в первые, Киев будет вынужден искать другие каналы помощи ради спасения своих граждан, — напомнил Золотарев слова Зеленского, сказанного в интервью американской газете The New York Times. — Скорее всего, он намекал именно на "Спутник V"».

Однако затем, напоминает эксперт, украинской власти пришлось изменить свою позицию по этому поводу строго наоборот. Не успел глава Минздрава Украины Максим Степанов только заикнуться о возможной закупке российской вакцины «Спутник V», как в американском посольстве тут же заявили, что Украина не станет вакцинировать своих граждан российским препаратом. После этого Степанов тут же публично поменял свою позицию на прямо противоположную.

С тех пор на Украине вопрос вакцинации от COVID-19 не сдвинулся с мертвой точки. В то же время в России массовая вакцинация идет полным ходом, а в Израиле прививку от коронавируса получила треть населения.

Украина же, если и получит хоть какое-то количество американской вакцины Pfizer, это будут очень скромные поставки, которые скорее нанесут удар по рейтингу власти, так как все равно не смогут обеспечить массовую вакцинацию.

«Вообще, когда политика так сильно вмешивается в вопросы здравоохранения, жизни и безопасности людей, ничего хорошего не жди. Думаю, что в ближайшее время тема вакцинации станет очень токсичной для Зеленского», — отметил Золотарев.

Украинские власти, полностью находятся в зависимости от внешних сил, и у них нет другого выхода, кроме как следовать по проложенному для них пути. Вопрос поставок вакцины поставил Киев на колени, но там уже так привыкли подчиняться, что не находят в этом ничего унизительного, заключил Золотарев.