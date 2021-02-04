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1:47   4 Февраля 2021
Общество

Умер автор диалогов Петросяна в "Кривом зеркале"

Умер автор диалогов Петросяна в "Кривом зеркале"

Один из авторов телевизионного юмористического шоу "Кривое зеркало" Вячеслав Полейко ушел из жизни, об этом рассказал его коллега, юморист Александр Морозов в Instagram.

Внезапная потеря друга стала потрясением для Морозова. Он заявил, что люди уже устали от некрологов. О причине смерти артиста неизвестно. Полейко сотрудничал с Петросяном с 1987 года, являясь постоянным автором его монологов. Он также писал для коллектива "Новые русские бабки" и Александра Морозова.

Свои соболезнования родным и близким выразила и юмористка Елена Воробей. По ее словам, нужно крепиться и помочь выжить другим. Петросян еще не прокомментировал смерть своего близкого товарища.

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#петросян #Кривое зеркало #Вячеслав Полейко

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