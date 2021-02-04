Эксперт ВОЗ: публикация в The Lancet доказывает высокое качество "Спутника V"

Размещение итогов третьей фазы клинических испытаний в научном журнале The Lancet доказывает эффективность препарата в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Размещение итогов третьей фазы клинических испытаний в научном журнале The Lancet доказывает эффективность препарата в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Публикация практически полностью посвящена эффективности вакцины. Снизить смертность поможет вакцинация в первую очередь людей из групп риска. Важно также доставить вакцину в те страны, в которых она нужна. Об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины, которые показали эффективность в 91,6%. Отмечается, что антитела появлялись в 98% случаях вакцинирования.