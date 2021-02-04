МВД Украины предупредило о возможных беспорядках в стране

Санкции в отношении ряда украинских телеканалов могут вызвать волнения в стране, сообщило МВД Украины.

Санкции в отношении ряда украинских телеканалов могут вызвать волнения в стране, сообщило МВД Украины.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили о поступающих сведениях насчет грядущих беспорядков на своей странице в Facebook.

"Сейчас нам поступает оперативная информация о возможных попытках дестабилизации ситуации путем осуществления силовых провокаций", — заявил Шкиряк.

МВД предупредило о неотвратимости наказания организаторов в случае осуществления планов.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский ограничил работу телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина" из-за противогосударственной стратегии и поддержки "российских" взглядов. Позже он подчеркнул, что такое решение принято в рамках противодействия ложной информации, а СМИ Украины по-прежнему имеют свободу слова.