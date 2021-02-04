Псаки заявила о готовности Байдена прямо обсуждать противоречия с Путиным

Президент США Джо Байден готов напрямую обсуждать с российским коллегой Владимиром Путиным и сотрудничество, и противоречия. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Президент США Джо Байден готов напрямую обсуждать с российским коллегой Владимиром Путиным и сотрудничество, и противоречия. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, телефонные переговоры лидеров стран показали готовность Байдена обсуждать сферы сотрудничества, среди которых, например, новый договор СНВ. Одновременно с этим, американский лидер затрагивает и такие темы, как вопрос вмешательства в выборы, хакерские атаки, заявила Псаки.

Она также отметила, что Байден уже обсудил с рядом европейских союзников политику в отношении России. Речь шла и о возможности введения санкций из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального.