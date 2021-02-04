Экс-кандидата в президенты Франции задержали по обвинению в изнасиловании

Издание "Пуэн" заявило о задержании лидера правой партии "Народный республиканский союз" и экс-кандидата на последних выборах Франсуа Асселино.

Издание "Пуэн" заявило о задержании лидера правой партии "Народный республиканский союз" и экс-кандидата на последних выборах Франсуа Асселино.

Сотрудники правоохранительных органов допрашивают Асселино с самого утра.

Первые обвинения в адрес 63-летнего политика прозвучали в мае 2020 года. Тогда бывшие сподвижники заявили о сексуальных домогательствах и психологическом давлении со стороны Асселино.

В свою защиту кандидат утверждал, что подобная клевета вызвана попытками не допустить его до поста президента. По его словам, несколько человек пытались вынудить его оставить пост председателя партии, которую он собственноручно создал в 2007 году.