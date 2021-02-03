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23:47   3 Февраля 2021
Общество

Российскую вакцину от COVID-19 могут одобрить в Европе к весне

Российскую вакцину от COVID-19 могут одобрить в Европе к весне

Евросоюз может одобрить применение российской вакцины от коронавируса к началу марта, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Документы уже поданы в европейский регулятор, а процесс рассмотрения может занять февраль и начало марта. Об этом Дмитриев рассказал в эфире телеканала "Россия-1".

Германия может помочь с производством российской вакцины до ее одобрения в ЕС, заявил ранее глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан. Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована первой в мире. Недавно стало известно о третьем этапе исследования препарата, в ходе которого была продемонстрирована ее высокая эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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#вакцина #пандемия #коронавирус

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