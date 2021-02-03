Зеленский заявил об отсутствии угрозы свободе слова в стране

Свободе слова и работе медиабизнесу ничего не угрожает на Украине. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

Свободе слова и работе медиабизнесу ничего не угрожает на Украине. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

Таким мнением он поделился на встрече с руководителями ведущих телеканалов Украины. Слова главы государства передает офис президента на своем сайте.

Прошедшую встречу посвятили решению Совета национальной безопасности и обороны, которое приняли 2 февраля. Заседание было созвано с целью применения санкций по отношению к нескольким телеканалам.

"Это не имеет никакого отношения к другим телеканалам. На Украине на сегодняшний день нет угрозы ни свободе слова, ни медиабизнесу", — отметил Зеленский.

Офис президента Украины отмечает, что топ-менеджеры телеканалов заявили о полной поддержке такого решения. По их словам, телеканалы, к которым применили ограничения, давно ведут антигосударственную политику. В сообщении также отмечается, что подобные действия направлены на глобальную борьбу с дезинформацией. Они не имеют ничего общего с вопросом свободы слова и независимости СМИ.