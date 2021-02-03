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23:05   3 Февраля 2021
Политика

Глава МИД Украины объяснил, почему страну не берут в НАТО

Глава МИД Украины объяснил, почему страну не берут в НАТО

Украина должна получить план действий по членству в Альянсе и консенсусное решение от всех стран-членов для вступления в НАТО, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Украина не может подать "заявку" на вход в НАТО. Необходимо пройти определенный путь. Стране обещали членство в Альянсе еще в 2008 году. По словам главы МИД Украины, Зеленский имеет собственные взгляды относительно места страны в мире. Украинский президент считает основополагающим членство в ЕС и НАТО. Об этом рассказал Кулеба в эфире "Пятого канала".

Украина в 2016 году приняла законы, согласно которым определяется вступление в НАТО основной целью внешней политики. В 2019 году в украинском законодательстве был закреплен курс страны на вхождение в ЕС и НАТО.

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