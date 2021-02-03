Колташов указал на вину Пекина в конфликте с Украиной из-за «Мотор Сич»

Ранее Киев ввел санкции против китайских акционеров украинского предприятия «Мотор Сич».

В конфликте между Китаем и Украиной видна рука Запада. Вероятно, инициатива ввести санкции против китайских акционеров принадлежит Вашингтону. Такое мнение на пресс-конференции «Новый дивный мир. Преследование внутренних бунтовщиков в США и запрет телевидения на Украине», проводимой Медиагруппой «Патриот», выразил директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Ранее Украина ввела санкции против Китайских акционеров «Мотор Сич». Ограничения коснулись главного акционера Ван Цзина, а также четырех связанных с ним компаний — Beijing Xinwei Technology Group Co, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co (Пекин), Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова) и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг).

Согласно указу, попавших под санкции ждет блокировка активов, сокращение торговых операций и частичное или полное прекращение ими транзита ресурсов, полетов и перевозок на территории Украины. Инициатором ограничений выступил Совет национальной безопасности и обороны страны. Причины санкций не уточнялись.

МИД КНР выступил «категорически против» применения подобных односторонних санкций.

«Надеемся, что украинская сторона в соответствии с юридическими нормами обеспечит защиту законных прав компаний и инвесторов КНР», — сказал официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь.

По мнению Колташова, Китай вряд ли сможет ввести ответные санкционные меры против Украины, которые бы сильно отразились на положении государства. По его словам, в произошедшей ситуации есть и вина самого Пекина.

«Какие-то судьбоносные Китай не введет санкции. Хотя он мог бы ограничить закупку украинских товаров. Но тут есть вина самого Китая. Он воспринимал Украину, как страну, где можно экономическими методами что-то делать. Но Украина — это другое образование. Это не то же самое, что Италия, Болгария или Греция. Украине приказали США с Китаем обойтись плохо, они и обошлись. Никаких законов и правил игры Киев не соблюдает. А Китай привык к закону», — объяснил Колташов.

16 января Министерство торговли США отметило, что компания Skyrizon («дочка» Китайской Beijing Xinwei Technology Group) может использовать сотрудничество с Вашингтоном «в военных целях». В этой связи взаимодействие с компанией должно быть ограничено.