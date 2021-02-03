Минцифры хочет упростить процесс поиска людей по местоположению телефона

Минцифры предложило внести поправки в закон "О связи" и упростить процесс поиска пропавших людей по местоположению мобильного телефона.

Минцифры предложило внести поправки в закон "О связи" и упростить процесс поиска пропавших людей по местоположению мобильного телефона.

Доработать законодательство для оперативного поиска пропавших без вести, по словам заместителя главы министерства Олега Иванова, ранее поручил президент РФ Владимир Путин. В стране каждый год пропадают десятки тысяч людей. Помочь их найти могут операторы мобильной связи. Для этого нужно вывести данные о местоположении телефона из-под действия нормы о тайне связи.

"В настоящее время координаты абонентских устройств являются тайной, соблюдение которой операторы обязаны обеспечивать. Координаты не всегда могут быть оперативно переданы в органы, которые занимаются оперативно-розыскной деятельностью", – отметил Иванов в беседе с РИА Новости.

Поправки в закон направлены на рассмотрение в федеральные органы. После этого их представят на общественное обсуждение.