22:05 3 Февраля 2021Общество
Житель Солнечногорска изобрел приложение для распознавания азбуки Брайля
Мобильное приложение для перевода шрифта Брайля пользуется успехом в РФ и Узбекистане. Его изобрел житель подмосковного Солнечногорска Илья Оводов.
Мобильное приложение для перевода шрифта Брайля пользуется успехом в РФ и Узбекистане. Его изобрел житель подмосковного Солнечногорска Илья Оводов.
Приложение позволяет получить полную расшифровку текста, написанного шрифтом Брайля. Для этого достаточно сфотографировать его.
"Проект получил огромный резонанс. И уже 2,5 тысячи людей пользуются этим приложением, 40 специализированных школ используют эту программу", – подчеркнула глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
Оводов рассказал телеканалу "360", что его программа Angelina braille reader вызвала большой интерес у жителей Австралии. Изобретатель пообещал в ближайшем будущем сделать англоязычную версию приложения.