Житель Солнечногорска изобрел приложение для распознавания азбуки Брайля

Мобильное приложение для перевода шрифта Брайля пользуется успехом в РФ и Узбекистане. Его изобрел житель подмосковного Солнечногорска Илья Оводов.

Мобильное приложение для перевода шрифта Брайля пользуется успехом в РФ и Узбекистане. Его изобрел житель подмосковного Солнечногорска Илья Оводов.

Приложение позволяет получить полную расшифровку текста, написанного шрифтом Брайля. Для этого достаточно сфотографировать его.

"Проект получил огромный резонанс. И уже 2,5 тысячи людей пользуются этим приложением, 40 специализированных школ используют эту программу", – подчеркнула глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Оводов рассказал телеканалу "360", что его программа Angelina braille reader вызвала большой интерес у жителей Австралии. Изобретатель пообещал в ближайшем будущем сделать англоязычную версию приложения.