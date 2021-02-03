Рабинович предупредил о тотальном наступлении фашизма на Украине

Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил о тотальном наступлении фашизма на Украине.

Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил о тотальном наступлении фашизма на Украине.

Политик отметил, что закрытие трех телеканалов, занимавших в стране "оппозиционную нишу", было беззаконным. По его словам, это произошло, "потому что так захотелось" президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Ввели незаконные санкции. После этого собрали группу бандюков, которых называют националистами", — сообщил в интервью "России 24" депутат.

Случившееся Рабинович считает конституционным переворотом. Он подчеркнул, что фашизм "гуляет по стране". Действия президента парламентарий намерен оспаривать в суде.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что попавшие под санкции украинские телеканалы могут обжаловать решение в суде, сообщает "Политика сегодня". Телеканалы прекратили эфирное вещание, но еще доступны на видеохостинге YouTube.