Колташов объяснил, почему Евросоюз не вступится за оппозиционные каналы на Украине

По словам эксперта, организация давно перестала быть «оазисом законности».

Европейский союз не поддержит отключенные на Украине оппозиционные телеканалы, поскольку сам проводит циничную политику. Такое мнение на пресс-конференции «Новый дивный мир. Преследование внутренних бунтовщиков в США и запрет телевидения на Украине», проводимой Медиагруппой «Патриот», выразил директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций сроком на пять лет против трех оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Персональные ограничительные меры коснулись владельца медиахолдинга, депутата Верховной рады Тараса Козака.

Эксперт обратил внимание, что Зеленский уже не первый год проводит провальную политику, чем разочаровывает своих западных «хозяев». В частности, при его президентстве ухудшилась экономическая ситуация, а также был введен неоправданный локдаун в период коронавирусной инфекции, который сильно отразился на положении украинских граждан.

«Никакую реформу, которую бы хотел Вашингтон, Зеленский провести не может. Не может передать землю в руки иностранных компаний, не может протащить антикоррупционные мероприятия. Сопротивляются все. Разрушены ожидания — ожидали, что Зеленский придет, счастье принесет. Но он стал [экс-президентом Украины] Петром Порошенко, только хуже. Он несет ответственность за экономические неудачи», — не сомневается Колташов.

По словам гостя онлайн-эфира, украинская государственная система сейчас полностью находится в руках Запада. Однако вся прибыль оказывается в руках Вашингтона, но не Киева.

«Запад хотел бы, чтобы Украина выполняла определенные требования, потому она работает как проамериканская система. Не в виде сделок, как это было при Порошенко, а в виде выполнения приказов со стороны США. А ресурсы идут не на благо страны, а на благо американского бизнеса», — полагает эксперт.

Что касается заблокированных телеканалов в стране, то, по мнению Колташова, на очевидную цензуру едва ли будет реагировать ЕС. Все дело в том, что данная организация ровно так же, как и США, имеет свою политическую установку.

«Многие привыкли воспринимать ЕС, как оазис законности. Ладно еще США, где могут за Джо Байдена голосовать избиратели XIX века, вставая из могил. В Европе же законность, там свобода. Но это не значит, что ЕС не имеет политической линии. Она состоит в том, чтобы совершать поход на Восток. Когда-то это называлось Крестовыми походами. Нужно и Украину взять под свой контроль», — объяснил участник пресс-конференции.

Против европеизации страны и так называемой борьбы с коррупцией выступает местный капитал и региональные элиты, продолжил Колташов.

«Хотя неизвестно, может ли бороться с коррупцией американская марионетка по-настоящему. Потому что мне кажется, что нет. Человек, который сам предельно коррумпирован, не представляет ни интересы своей страны, ни общества, абсолютно не может бороться с коррупцией. Поэтому он будет закрывать каналы, а ЕС не будет против этого возражать, потому что он циничен», — подытожил Колташов.

Решение Зеленского ограничить оппозиционные телеканалы поддержал бывший украинский лидер Петр Порошенко. Об этом он написал в Facebook:

«Политически мы поддерживаем решение СНБО, которое направлено на защиту Украины».

Политик отметил, что упомянутые телевизионные ресурсы выступают «оружием России» в информационной войне. Кроме того, он напомнил о том, что сам когда-то запретил ряд российских каналов и соцсетей в Киеве.