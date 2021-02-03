Безработная дама с Камчатки и ЛГБТ-активист сеют фейки для "Радио Свободы"

Правоохранители Санкт-Петербурга провели связь между "Радио Свободой" (признано иноагентом) и представителями оппозиции, которые активно призывали россиян к незаконным митингам.

Правоохранители Санкт-Петербурга провели связь между "Радио Свободой" (признано иноагентом) и представителями оппозиции, которые активно призывали россиян к незаконным митингам.

Оппозиционные активисты пытались призвать граждан государства к несанкционированным акциям протеста вопреки опасности заразиться коронавирусом в толпе и риску привлечения к ответственности. Федеральное агентство новостей выяснило, кем являются оппозиционеры, которых поддерживало "Радио свободная Европа"/ "Радио Свобода".

Дарья Апахончич (попавшая в список физлиц, признанных иноагентом в РФ) позиционирует себя в качестве феминистской активистки, художницы и преподавателя русского языка. В действительности она безработная дама с Камчатки, однако купила комнату в центре Петербурга. В ходе следственных мероприятий у Апахончич изъяли компьютерную технику, о чем она рассказала в социальных сетях, открыв счет по сбору средств на покупку нового оборудования. На следующий день сбор денег закрыли. Вероятно, что "Радио Свобода" могло "вознаградить" ее за репосты статей.

Помимо этого, есть еще один "информатор" иноагента — 35-летний реаниматолог Петр Стеканов, являющийся известным в городе ЛГБТ-активистом и участником массовых шествий. Он рассказывал журналистке Татьяне Вольтской о якобы имевших место отключениях в петербургских медучреждениях пациентов от аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и чуть ли не об убийствах. Позже его слова были разоблачены в СМИ.

Отмечается, что под влияние подобного СМИ, которое за деньги использует маргиналов, готовых сказать любую ложь и выдумку, могут попасть и обычные люди.