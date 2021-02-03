Белоцерковская пристыдила журналистку Саид Шах за обвинение в нападении

Вдова создателя киножурнала "Ералаш" Екатерина Белоцерковская опубликовала Stories, где решительно отвергла все обвинения журналистки Марианы Саид Шах.

Вдова создателя киножурнала "Ералаш" Екатерина Белоцерковская опубликовала Stories, где решительно отвергла все обвинения журналистки Марианы Саид Шах.

По словам актрисы, ее возмутили обвинения потерпевшей корреспондентки. Вдова режиссера опубликовала историю в Instagram, где высказалась на тему предположительного нападения. Также супруга Грачевского заявила, что не позволит устраивать цирк вокруг смерти любимого мужа.

"Как же не стыдно, Саид Шах, говорить о драке? Стыдно так врать! К ней подошли с вопросом, зачем в программе памяти моего мужа говорить о внебрачных детях. Какая стенка? Какие кулаки? Мариана, у меня умер муж, а вы на этом делаете пиар. Стыдно! Мерзко и гадко! Не позволю вокруг фамилии моего мужа устраивать грязь никому!" — заявила вдова режиссера.

По словам Саид Шах, после съемок выпуска шоу "Пусть говорят" вдова Грачевского подбежала к журналистке и прижала ее к стене. Корреспондент утверждала, что Белоцерковская размахивала руками и едва не ударила участницу передачи. Причиной стали воспоминания во время эфира о внебрачном сыне Грачевского. Упоминания о нем якобы вызвали ревность у супруги режиссера.