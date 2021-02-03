Белоцерковская пристыдила журналистку Саид Шах за обвинение в нападении
Вдова создателя киножурнала "Ералаш" Екатерина Белоцерковская опубликовала Stories, где решительно отвергла все обвинения журналистки Марианы Саид Шах.
По словам актрисы, ее возмутили обвинения потерпевшей корреспондентки. Вдова режиссера опубликовала историю в Instagram, где высказалась на тему предположительного нападения. Также супруга Грачевского заявила, что не позволит устраивать цирк вокруг смерти любимого мужа.
"Как же не стыдно, Саид Шах, говорить о драке? Стыдно так врать! К ней подошли с вопросом, зачем в программе памяти моего мужа говорить о внебрачных детях. Какая стенка? Какие кулаки? Мариана, у меня умер муж, а вы на этом делаете пиар. Стыдно! Мерзко и гадко! Не позволю вокруг фамилии моего мужа устраивать грязь никому!" — заявила вдова режиссера.
По словам Саид Шах, после съемок выпуска шоу "Пусть говорят" вдова Грачевского подбежала к журналистке и прижала ее к стене. Корреспондент утверждала, что Белоцерковская размахивала руками и едва не ударила участницу передачи. Причиной стали воспоминания во время эфира о внебрачном сыне Грачевского. Упоминания о нем якобы вызвали ревность у супруги режиссера.