Юсин назвал показательным решение Байдена оставить в силе пошлины на алюминий из ОАЭ

Администрация Байдена, похоже, не собирается делать ставку на те ближневосточные страны, которые при предыдущем президенте США – Дональде Трампе – считались ключевыми союзниками Америки.

Администрация Байдена, похоже, не собирается делать ставку на те ближневосточные страны, которые при предыдущем президенте США – Дональде Трампе – считались ключевыми союзниками Америки.

Об этом в личном Telegram-канале пишет эксперт-международник, обозреватель издания «Коммерсант» Максим Юсин, комментируя решение нового американского президента Джо Байдена отменить указ своего предшественника о снятии ввозных пошлин с алюминия, который ввозится в США из Объединенных Арабских Эмиратов.

«Казалось-бы, частный вопрос, но на самом деле – очень показательный. Похоже, команда Байдена не намерена делать ставку на те страны, которые при Трампе считались ключевыми союзниками на Ближнем Востоке», — рассуждает эксперт.

Об этом, по словам Юсина, свидетельствует жесткая критика со стороны США действий Саудовской Аравии в Йемене.

Напомним, в начале текущей недели госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что именно действия саудитов в Йемене стали причиной «наихудшего гуманитарного кризиса современности». По мнению экспертов, Байден, который еще в ходе предвыборной кампании обещал, что США пересмотрят свою политику в отношении СА, и отзовут «пустой чек», выданный саудитам Трампом, начал выполнять свои обещания.

Рассуждая об этом, Юсин отмечает, что Байден обещал изменить политику США не только в отношении Саудовской Аравии, но и других ближневосточных стран, считавшихся при Трампе неприкосновенными союзниками Вашингтона.

И решение Байдена отменить подписанное Трампом снятие пошлин с алюминия ОАЭ стало как раз шагом в этом направлении.

Ранее РИА Новости привели сообщение Белого дома о том, что американский лидер Джо Байден отменил решение Дональда Трампа о снятии ввозных пошлин с импортного алюминия, поставляемого в США из Объединенных Арабских Эмиратов. Решение Трампа, отмененное Байденом, кстати, было опубликовано в день инаугурации Байдена – 20 января – за несколько часов до вступления Байдена в должность президента США.