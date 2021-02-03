Представитель ЕК осудил Киев за ограничительные меры против телеканалов

Действия Украины по защите территориальной целостности и нацбезопасности не должны совершаться за счет свободы СМИ, заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано.

Действия Украины по защите территориальной целостности и нацбезопасности не должны совершаться за счет свободы СМИ, заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано.

Он отметил, что медиаландшафт Украины продолжает подвергаться постоянным кампаниям по дезинформации.

"Хотя усилия Украины по защите своей территориальной целостности и национальной безопасности, а также по защите от манипуляций с информацией являются законными", — подчеркнул Стано.

Однако, по словам представителя ЕК, такое не должно совершаться за счет свободы СМИ, а необходимо осуществлять это при полном уважении основных прав и свобод и в соответствии с мировыми стандартами Таким образом, он ответил на вопрос об ограничительных мерах в стране, затронувших телеканалы.