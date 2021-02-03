Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:55   3 Февраля 2021
Политика

Представитель ЕК осудил Киев за ограничительные меры против телеканалов

Представитель ЕК осудил Киев за ограничительные меры против телеканалов

Действия Украины по защите территориальной целостности и нацбезопасности не должны совершаться за счет свободы СМИ, заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано.

Он отметил, что медиаландшафт Украины продолжает подвергаться постоянным кампаниям по дезинформации.

"Хотя усилия Украины по защите своей территориальной целостности и национальной безопасности, а также по защите от манипуляций с информацией являются законными", — подчеркнул Стано.

Однако, по словам представителя ЕК, такое не должно совершаться за счет свободы СМИ, а необходимо осуществлять это при полном уважении основных прав и свобод и в соответствии с мировыми стандартами Таким образом, он ответил на вопрос об ограничительных мерах в стране, затронувших телеканалы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #еврокомиссия #Стано

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров