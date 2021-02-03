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20:46   3 Февраля 2021
Политика

Компания MSI принесла извинения за призывы выпустить Навального на свободу

Компания MSI принесла извинения за призывы выпустить Навального на свободу

Российский офис компании MSI попытался в Twitter-аккаунте призвать к освобождению российского блогера Алексея Навального.

Пост в социальной сети разместили после замены условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Позже в компании удалили запись.

Твит "провокационного характера" опубликовали посторонние лица, сообщили в MSI. В компании также извинились за "возможный ввод в заблуждение".

В МИД РФ ранее отреагировали на призывы Запада освободить "берлинского пациента". В ведомстве призвали не вмешиваться во внутренние дела государства.

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#twitter #навальный #MSI

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