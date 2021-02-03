Турецкие медики выяснили, что нехватка витамина А подавляет иммунитет при COVID-19

Заражение COVID-19 способно спровоцировать значительное снижение уровня содержания витамина A в организме человека, выяснили турецкие медики.

Заражение COVID-19 способно спровоцировать значительное снижение уровня содержания витамина A в организме человека, выяснили турецкие медики.

Молекулы витамина А играют одну из ключевых ролей в синтезе противовирусных белковых молекул — интерферонов, поделились специалисты. Итоги эксперимента продемонстрировали, что у тяжело больных коронавирусных пациентов отмечалась крайне низкая концентрация ретинола. В результате этого у них были проблемы с выработкой интерферонов первого типа.

Анализ образцов крови 23 здоровых турецких граждан и 27 пациентов с тяжелой формой COVID-19 указал на дефицит витамина А. От нехватки микроэлемента больных не защитил даже прием необходимых лекарств и витаминов.

Количество привившихся от новой коронавирусной инфекции людей в мире превысило число заразившихся. Об этом сообщает телеканал "360".