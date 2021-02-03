Пушков назвал главную управленческую проблему Украины

По словам сенатора, назначения на руководящие посты в стране получают по признаку верности идее «Великой Украины», независимо от других управленческих качеств.

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что одна из главных проблем Украины заключается в отсутствии грамотных управленческих кадров, начиная с президента страны. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале, комментируя ситуацию вокруг вакцины от коронавируса в стране.

«Если до госпереворота управление страной еще держалось на кадрах, сформированных в СССР, то после госпереворота началась кадровая вакханалия, которую пережили очень немногие опытные работники. Тот же генпрокурор [Виктор] Шокин был, по настоянию [президента США Джо] Байдена, смещен с должности, а на его место назначен крикун и идеолог майдана - коррупционер [Юрий] Луценко», — высказался политик.

По словам сенатора, назначения на руководящие посты в стране получают по признаку верности идее «Великой Украины», независимо от других управленческих качеств. В результате такой политики МИД Украины стал прибежищем «националистов в галстуках, но не дипломатов», написал он.

«И по настрою, и по радикальности они ближе к националистам в вышиванках, чем к профессионалам дипломатии. То же самое относится к руководителям здравоохранения (чего стоит одна Доктор Смерть!), экономики и других. Когда страной правят даже не идеологи, а некомпетентные фанаты примитивной идеи "Украина цэ Европа", трудно ждать рациональных решений в интересах страны и ее граждан», — заключил Пушков.

На Украине вакцинация населения от COVID-19 до сих пор не началась. После публикации в авторитетном медицинском журнале Lancet об эффективности вакцины «Cпутник V», все больше стран стали озвучивать планы по регистрации российского препарата. О покупке лекарства заговорили власти Испании, а в Германии приступили к изучению возможностей производства «Cпутник V» в стране.

На данный момент вакцина зарегистрирована в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении.

Украина же отказывается регистрировать российский препарат, несмотря на просьбы граждан страны. Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что «Спутник V» никогда не получит регистрацию на Украине. Солидарен с главой Минздрава и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Россия «не беспокоится о здоровье украинцев», а пытается навязывать «свои пропагандистские штампы».

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что в вопросе поставок вакцин страна вынуждена «стоять с протянутой рукой» и ждать, пока европейские лидеры смогут помочь Киеву за счет собственных запасов вакцин.