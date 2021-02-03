Ученые из РФ разработали экспресс-тесты для эффективного подбора лекарств пациенту

Экспресс-тесты для составления наиболее эффективного курса лечения заболеваний создаются самарскими учеными, сообщили власти Самарской области.

Экспресс-тесты для составления наиболее эффективного курса лечения заболеваний создаются самарскими учеными, сообщили власти Самарской области.

Сейчас специалисты работают над специальной разработкой, которая позволит не только повысить результаты терапии среди пациентов, но и выявлять контрафактные лекарства. По словам директора заведующей биотехнологическим отделом Института экспериментальной медицины и биотехнологий СамГМУ Ларисы Воловой, уже сейчас ведется тестирование лекарств на пораженных воспалением клетках организма.

"Ведь чтобы выпустить препарат на рынок и применять его в клинической практике, нужно сначала проверить, насколько он эффективен и как его можно в дальнейшем использовать для лечения пациентов", — цитирует эксперта "Российская газета".

В прошлом году затраты на антибактериальные препараты, антикоагулянты и вакцину от гриппа в России выросли до 100 млрд рублей. Об этом сообщает телеканал "360".