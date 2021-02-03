Украинские телеканалы могут обжаловать санкции Зеленского в суде

Украинские телеканалы, попавшие под санкции, могут обжаловать решение в суде. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Украинские телеканалы, попавшие под санкции, могут обжаловать решение в суде. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на пять лет против украинских телеканалов "112​​​.Украина", "NewsOne" и "ZIK", а также против депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который является владельцем каналов. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но пока что доступны на видеохостинге YouTube.

"Если они считают необходимым обжаловать, мы живем в правовом государстве, имеют право. Пусть обжалуют. Каким будет решение - общество будет знать", — пояснил Алексей Данилов.

После указа Зеленского вышеуказанным телеканалам запрещено вести трансляцию на территории Украины и использовать радиочастотный ресурс страны.