Военный эксперт рассказал, как США хитрят с угрозой ядерной войны

Борис Рожин прокомментировал статью американского адмирала о вероятности ядерной войны с Россией и Китаем.

Глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард оценил вероятность ядерной войны с Россией или Китаем в статье для научного издания Военно-морского института Соединенных Штатов. По его мнению, Москва и Пекин начали проводить агрессивную политику, и такие действия не должны оставаться без ответа со стороны Вашингтона. Военный эксперт Борис Рожин раскрыл подоплеку заявления американского военного.

«Очевидно, что США сами не заинтересованы в большой ядерной войне, которая неизбежно затронет их территорию, их интересы. Поэтому они очень хитро это подают: мол, если в ходе конвенционной войны Россия и Китай будут чувствовать, что проигрывают, тогда они применят ядерное оружие. Но именно Соединенные Штаты, разрушая архитектуру ядерного сдерживания и разжигая гонку вооружений, сами создают больше предпосылок для возникновения новых конвенционных войн», — высказался Рожин в эфире Radio Sputnik.

Эксперт полагает, что подобные заявления, с одной стороны, перекладывают ответственность за геополитическую эскалацию с США на РФ и КНР, а с другой — способны подстегнуть увеличить оборонный бюджет на 2022 год. Его начнут обсуждать уже летом. Пентагон опасается, что при администрации Джо Байдена ведомство может недополучить финансирование, считает Рожин.

Адмирал Ричард в статье утверждает, что со времен распада СССР Пентагону не приходилось рассматривать вероятность прямого военного столкновения с ядерной державой, но сейчас ситуация изменилась. Он призывает Вашингтон лучше понять опасность ядерного конфликта с Россией и Китаем и разработать новые концепции сдерживания и стратегии ведения ядерной войны.

На заявление адмирала США отреагировали и российские официальные лица. Так, депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал целью статьи увеличение оборонного бюджета США. Член Совета Федерации Алексей заметил, что в Пентагоне должны думать о предотвращении ядерного конфликта, а не о том, как американцы способны спровоцировать такой вариант развития событий, используя обычное вооружение.