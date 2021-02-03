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20:33   3 Февраля 2021
Политика

Военный эксперт рассказал, как США хитрят с угрозой ядерной войны

Военный эксперт рассказал, как США хитрят с угрозой ядерной войны

Глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард оценил вероятность ядерной войны с Россией или Китаем в статье для научного издания Военно-морского института Соединенных Штатов. По его мнению, Москва и Пекин начали проводить агрессивную политику, и такие действия не должны оставаться без ответа со стороны Вашингтона. Военный эксперт Борис Рожин раскрыл подоплеку заявления американского военного.

«Очевидно, что США сами не заинтересованы в большой ядерной войне, которая неизбежно затронет их территорию, их интересы. Поэтому они очень хитро это подают: мол, если в ходе конвенционной войны Россия и Китай будут чувствовать, что проигрывают, тогда они применят ядерное оружие. Но именно Соединенные Штаты, разрушая архитектуру ядерного сдерживания и разжигая гонку вооружений, сами создают больше предпосылок для возникновения новых конвенционных войн», — высказался Рожин в эфире Radio Sputnik.

Эксперт полагает, что подобные заявления, с одной стороны, перекладывают ответственность за геополитическую эскалацию с США на РФ и КНР, а с другой — способны подстегнуть увеличить оборонный бюджет на 2022 год. Его начнут обсуждать уже летом. Пентагон опасается, что при администрации Джо Байдена ведомство может недополучить финансирование, считает Рожин.

Военный эксперт рассказал, как США хитрят с угрозой ядерной войны

Адмирал Ричард в статье утверждает, что со времен распада СССР Пентагону не приходилось рассматривать вероятность прямого военного столкновения с ядерной державой, но сейчас ситуация изменилась. Он призывает Вашингтон лучше понять опасность ядерного конфликта с Россией и Китаем и разработать новые концепции сдерживания и стратегии ведения ядерной войны.

На заявление адмирала США отреагировали и российские официальные лица. Так, депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал целью статьи увеличение оборонного бюджета США. Член Совета Федерации Алексей заметил, что в Пентагоне должны думать о предотвращении ядерного конфликта, а не о том, как американцы способны спровоцировать такой вариант развития событий, используя обычное вооружение.

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#сша #пентагон #ядерная война

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