Политолог Шаповалов: сотрудники ФБК в отсутствие Навального подадутся в эмиграцию

Сотрудники структур признанного иноагентом ФБК в отсутствие блогера Алексея Навального имеют небольшой шанс остаться во главе протестов, устраивая уличные демонстрации.

Сотрудники структур признанного иноагентом ФБК в отсутствие блогера Алексея Навального имеют небольшой шанс остаться во главе протестов, устраивая уличные демонстрации.

Не останавливать протесты и добиваться освобождения Навального уже пообещали Владимир Ашурков и Мария Певчих из Лондона, Леонид Волков и Иван Жданов из Литвы. Они настроены и далее работать с западными странами, пока освобождение Навального не начнут обсуждать на высшем уровне.

Провал этого плана неизбежен. Как только это станет очевидным, большинство лидеров признанного иноагентом ФБК тут же уедут за границу, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом эксперт заявил в беседе с журналистами Федерального агентства новостей.

"Часть этих людей, то есть руководство, будут продолжать ту же самую работу по разрушению России на деньги Запада — то же, что делают сейчас. Никаких результатов у нее нет и не может быть, но эта деятельность теперь будет более отчетливо ориентирована на западных спонсоров", — уверен собеседник ФАН.

Рядовым сотрудникам региональных штабов останется лишь забыть о периоде работы в ФБК и найти себе другое занятие. Впрочем, руководители, работающие долгое время в структурах Навального, могут попытаться эмигрировать. Но карьеру на Западе построить им вряд ли удастся.

"Но если эти люди — не Ашурков, не Волков, а кто-то из пехоты Навального — эмигрируют за рубеж, они должны понимать, что им там ничего не светит и никаких перспектив у них там нет. Они использованный материал", — сказал Шаповалов.

После возвращения блогера Навального в Россию, в региональных штабах началась волна увольнений, хотя тот же Леонид Волков заявлял, что штабы начнут работать "активнее и злее".

Вернувшийся 17 января в Москву Алексей Навальный на следующий день был помещен в СИЗО по запросу ФСИН, которая подала ходатайство о замене условного заключения по делу "Ив Роше" на реальное из-за нарушений процедуры отбывания испытательного срока. Суд ходатайство удовлетворил, Навальному предстоит провести за решеткой 2,5 года.