Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:55   3 Февраля 2021
Общество

Мануальный терапевт дал советы по восстановлению после COVID-19

Мануальный терапевт дал советы по восстановлению после COVID-19

Постковидный синдром можно победить при помощи физической активности. Об этом рассказал невролог, мануальный терапевт Павел Керекеша. 

Вторая волна коронавирусной инфекции дает осложнения на почки и головной мозг, напомнил эксперт. По его словам, больше всего риску появления осложнений подвержены переболевшие люди, которые злоупотребляют мучным и сладким.

Некоторые пациенты отмечают появление слабости в ногах и руках, уточнил Керекеша. Как отметил врач, восстановить организм и вновь почувствовать себя здоровым после перенесенного недуга помогут физические нагрузки. Ослабленное состояние невозможно преодолеть, если человек не занимается физкультурой, обратил внимание специалист.

"Кончается движение — кончается жизнь", — резюмировал собеседник Pravda.ru.

По словам врача сборной России по велоспорту Александра Яблуновского, профессиональным спортсменам для полного восстановления требуется около четырех недель. Об этом сообщает телеканал "360".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#медицина #коронавирус #керекеш

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров