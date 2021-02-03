Мануальный терапевт дал советы по восстановлению после COVID-19
Постковидный синдром можно победить при помощи физической активности. Об этом рассказал невролог, мануальный терапевт Павел Керекеша.
Вторая волна коронавирусной инфекции дает осложнения на почки и головной мозг, напомнил эксперт. По его словам, больше всего риску появления осложнений подвержены переболевшие люди, которые злоупотребляют мучным и сладким.
Некоторые пациенты отмечают появление слабости в ногах и руках, уточнил Керекеша. Как отметил врач, восстановить организм и вновь почувствовать себя здоровым после перенесенного недуга помогут физические нагрузки. Ослабленное состояние невозможно преодолеть, если человек не занимается физкультурой, обратил внимание специалист.
"Кончается движение — кончается жизнь", — резюмировал собеседник Pravda.ru.
По словам врача сборной России по велоспорту Александра Яблуновского, профессиональным спортсменам для полного восстановления требуется около четырех недель. Об этом сообщает телеканал "360".