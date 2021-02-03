Мануальный терапевт дал советы по восстановлению после COVID-19

Постковидный синдром можно победить при помощи физической активности. Об этом рассказал невролог, мануальный терапевт Павел Керекеша.

Постковидный синдром можно победить при помощи физической активности. Об этом рассказал невролог, мануальный терапевт Павел Керекеша.

Вторая волна коронавирусной инфекции дает осложнения на почки и головной мозг, напомнил эксперт. По его словам, больше всего риску появления осложнений подвержены переболевшие люди, которые злоупотребляют мучным и сладким.

Некоторые пациенты отмечают появление слабости в ногах и руках, уточнил Керекеша. Как отметил врач, восстановить организм и вновь почувствовать себя здоровым после перенесенного недуга помогут физические нагрузки. Ослабленное состояние невозможно преодолеть, если человек не занимается физкультурой, обратил внимание специалист.

"Кончается движение — кончается жизнь", — резюмировал собеседник Pravda.ru.

По словам врача сборной России по велоспорту Александра Яблуновского, профессиональным спортсменам для полного восстановления требуется около четырех недель. Об этом сообщает телеканал "360".