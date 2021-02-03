Певица Татьяна Буланова шокировала фанатов фотоснимком без макияжа

Знаменитая исполнительница Татьяна Буланова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотоснимок. На нем артистка предстала перед фанатами без косметики и фильтров.

Знаменитая исполнительница Татьяна Буланова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотоснимок. На нем артистка предстала перед фанатами без косметики и фильтров.

Татьяна Буланова весело провела выходные в Карелии вместе с семьей близкого друга — футболиста Владимира Быстрова. Результатами мини-каникул артистка похвасталась в своем микроблоге в Instagram.

Певица и спортсмен сфотографировались, лежа на снегу рядом с внушительным уловом. Выяснилось, что 51-летняя звезда сцены любит зимнюю рыбалку, чего ее поклонники вовсе не ожидали.

Однако удивила фанатов знаменитость не только этим. На фото без косметики Буланова похвасталась здоровым румянцем и ровной кожей. Но некоторые фанаты с трудом узнали популярную блондинку.

"Таня, я вас не узнала"; "Так здорово, что вы иногда делитесь собой, такой настоящей", — написали фолловеры.

Весной прошлого года Татьяна Буланова перенесла микроинсульт. Некоторое время она находилась в реанимации. После выписки из клиники звезда стала тщательнее следить за своим здоровьем.