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19:44   3 Февраля 2021
Политика

Российский политик раскритиковал закон о переходном периоде в Донбассе

Российский политик раскритиковал закон о переходном периоде в Донбассе

Проект закона о переходном периоде в Донбассе грубо нарушает Минские соглашения, заявил полпред РФ в контактной группе по урегулированию на юго-востоке Украины Борис Грызлов.

Данный законопроект предусматривает односторонний выход из Минских соглашений, а также дискриминацию и репрессии против жителей ДНР и ЛНР, отметил российский политик.

В январе власти Украины обнародовали текст проекта закона "О государственной политике переходного периода". Переходным считает период времени, в течение которого Киев намерен восстановить суверенитет над неподконтрольными ему районами Донбасса

Авторы законопроекта рассчитывают, что так называемый переходный период продлится 25 лет с момента восстановления территориальной целостности Незалежной. Началом этого периода считается 14 апреля 2014 года, когда начал действовать указ исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова о спецоперации против народных республик Донбасса.

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#донбасс #украина #грызлов

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