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19:42   3 Февраля 2021
Происшествия

Брат Навального обвиняется в нарушении санитарных норм на незаконном митинге

Брат Навального обвиняется в нарушении санитарных норм на незаконном митинге

Брату блогера Алексея Навального Олегу предъявили обвинение в нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несанкционированном митинге в Москве.

Представляющий в суде интересы Олега Навального правозащитник сообщил журналистам, что обвинение его подзащитному было предъявлено следователями за участие в несогласованной акции 23 января, которая состоялась в поддержку основателя ФБК (признан иноагентом).

Тверской суд Москвы ранее отправил брата блогера под домашний арест до 23 марта за нарушение санитарных норм и призывы участвовать в митинге 23 января во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщало Федеральное агентство новостей.

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