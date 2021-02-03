Дочь больной раком Заворотнюк променяла уход за матерью на жизнь в столице

Дочь артистки Анастасии Заворотнюк опубликовала в своем Instagram пост, где заявила, что наконец переезжает от матери. По ее словам, она рада новой жизни в центре Москвы.

Дочь артистки Анастасии Заворотнюк опубликовала в своем Instagram пост, где заявила, что наконец переезжает от матери. По ее словам, она рада новой жизни в центре Москвы.

Долгое время Анна Заворотнюк жила рядом с матерью, Анастасией Заворотнюк. В данный момент знаменитая артистка находится в собственном доме, в поселке Крекшино. За звездой ухаживают родные, пока она ведет борьбу с глиобластомой — опухолью мозга.

Недавно дочь артистки решила поделиться радостной новостью с поклонниками и заявила, что она наконец переезжает в центр Москвы.

"Наконец-то я переехала, я в центре и радуюсь доступности своих любимых мест! Обожаю Москву, она прекрасна", — поделилась Анна Заворотнюк.

По словам дочери знаменитости, она намеревалась уехать в центр столицы еще осенью прошлого года. Однако ремонт в ее апартаментах завершился лишь недавно. Заворотнюк-младшая рассказала фанатам о радостном событии, а также обратила внимание поклонников на то, что она сменила оттенок волос. По мнению дочери актрисы, новый имидж придал ее внешности азиатские черты.