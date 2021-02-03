Крид появился в шоу "Голос. Дети" с накрашенными ногтями

Популярный исполнитель Егор Крид в своем официальном Instagram-аккаунте поделился серией фотоснимков со съемок восьмого сезона музыкального проекта "Голос. Дети".

Популярный исполнитель Егор Крид в своем официальном Instagram-аккаунте поделился серией фотоснимков со съемок восьмого сезона музыкального проекта "Голос. Дети".

Недавно стало известно, что Егор Крид станет новым наставником восьмого сезона шоу "Голос. Дети". В связи с этим артист обнародовал в соцсети серию снимков из знаменитого красного кресла члена жюри. На одном из них он в компании музыканта Басты и певицы Светланы Лободы. Руки рэпера украшают татуировки, а ногти — черный лак.

Поклонники Крида негативно отнеслись к его новому маникюру. Большинство посоветовало исполнителю избавиться от лака на ногтях, посчитав это неуместным на мужских руках.

"Куда катится мир... Мужики уже ногти красят"; "Руки — днище", — написали фолловеры.

Недавно романтические отношения с Кридом подтвердила звезда TikTok Валентина Карнаухова, известная широкой публике как Валя Karna.val. Пресса поймала пару на отдыхе в Дубае.