Крид появился в шоу "Голос. Дети" с накрашенными ногтями
Популярный исполнитель Егор Крид в своем официальном Instagram-аккаунте поделился серией фотоснимков со съемок восьмого сезона музыкального проекта "Голос. Дети".
Недавно стало известно, что Егор Крид станет новым наставником восьмого сезона шоу "Голос. Дети". В связи с этим артист обнародовал в соцсети серию снимков из знаменитого красного кресла члена жюри. На одном из них он в компании музыканта Басты и певицы Светланы Лободы. Руки рэпера украшают татуировки, а ногти — черный лак.
Поклонники Крида негативно отнеслись к его новому маникюру. Большинство посоветовало исполнителю избавиться от лака на ногтях, посчитав это неуместным на мужских руках.
"Куда катится мир... Мужики уже ногти красят";
"Руки — днище", — написали фолловеры.
Недавно романтические отношения с Кридом подтвердила звезда TikTok Валентина Карнаухова, известная широкой публике как Валя Karna.val. Пресса поймала пару на отдыхе в Дубае.