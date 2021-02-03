Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:19   3 Февраля 2021
Происшествия

Один человек погиб в страшном ДТП с маршруткой на Приморском шоссе

Один человек погиб в страшном ДТП с маршруткой на Приморском шоссе

Водитель маршрутки не справился с управлением и вылетел в кювет, пострадали четыре человека, сообщили в МВД, подтвердив, что в аварии погиб один человек. 

Трагический инцидент произошел на Приморском шоссе. Пассажиров маршрутки с травмами развозят по больницам. Одному мужчине автобус придавил голову, сообщили очевидцы в социальных сетях. Проезжавшие мимо водители вместе с сотрудниками Госавтоинспекции оказывали помощь пострадавшим.

Место аварии в настоящий момент перекрыто, там работают дорожные специалисты и полиция. Информация о погибшем и пострадавших уточняется, все обстоятельства и причины случившегося выясняются.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#дтп #жертвы #петербург

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров