Один человек погиб в страшном ДТП с маршруткой на Приморском шоссе

Водитель маршрутки не справился с управлением и вылетел в кювет, пострадали четыре человека, сообщили в МВД, подтвердив, что в аварии погиб один человек.

Водитель маршрутки не справился с управлением и вылетел в кювет, пострадали четыре человека, сообщили в МВД, подтвердив, что в аварии погиб один человек.

Трагический инцидент произошел на Приморском шоссе. Пассажиров маршрутки с травмами развозят по больницам. Одному мужчине автобус придавил голову, сообщили очевидцы в социальных сетях. Проезжавшие мимо водители вместе с сотрудниками Госавтоинспекции оказывали помощь пострадавшим.

Место аварии в настоящий момент перекрыто, там работают дорожные специалисты и полиция. Информация о погибшем и пострадавших уточняется, все обстоятельства и причины случившегося выясняются.