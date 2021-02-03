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19:15   3 Февраля 2021
Происшествия

Подозреваемый в поджоге автомобиля московских росгвардейцев задержан

Подозреваемый в поджоге автомобиля московских росгвардейцев задержан

Полицейские задержали подозреваемого по делу о возгорании машины Росгвардии.

Инцидент произошел в центре Москвы 31 января. О возбуждении дела о поджоге сообщили в МВД. Ведомство сообщает, что подозреваемым является мужчина 26 лет.

Главк МВД по Москве возбудил уголовное дело по статье "умышленное повреждение имущества". Следствие предполагает, что машину росгвардейцев подожгли умышленно. Пожар потушили, никто не пострадал.

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#росгвардия #автомобиль #поджог

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