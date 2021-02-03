Подозреваемый в поджоге автомобиля московских росгвардейцев задержан

Полицейские задержали подозреваемого по делу о возгорании машины Росгвардии.

Полицейские задержали подозреваемого по делу о возгорании машины Росгвардии.

Инцидент произошел в центре Москвы 31 января. О возбуждении дела о поджоге сообщили в МВД. Ведомство сообщает, что подозреваемым является мужчина 26 лет.

Главк МВД по Москве возбудил уголовное дело по статье "умышленное повреждение имущества". Следствие предполагает, что машину росгвардейцев подожгли умышленно. Пожар потушили, никто не пострадал.