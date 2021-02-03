Погребинский рассказал о колоссальном унижении Киева перед США

По мнению политолога, идея закрыть оппозиционные каналы в стране принадлежит Вашингтону.

Президент Украины Владимир Зеленский закрыл оппозиционные телеканалы в стране по поручению посольства США в Киеве. Такое мнение выразил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Я в этом не сомневаюсь. Конечно, в стране немало людей, которым эти каналы — как кость в горле. И они давно хотели бы их прикрыть. Но президент все не решался. Мол, это все-таки слишком. Мы же как бы идем в Европу. Как бы хотим быть демократической страной», — сказал политолог.

Ранее на Украине в ответ на санкции Владимира Зеленского прекратили эфирное вещание три оппозиционных телеканала — «112 Украина», NewsOne и ZIK. Ограничения затронули и депутата Верховной рады, владельца медиахолдинга Тараса Козака.

По указу Зеленского у телеканалов на пять лет были аннулированы или приостановлены лицензии, им также запрещалось пользоваться радиочастотным ресурсом страны. Кроме того, каналам перестали предоставлять услуги по ретрансляции программ. В свою очередь, Козак не сможет распоряжаться своим имуществом, в частности, продавать его.

Владимир Зеленский ввел санкции в отношении ряда оппозиционных украинских телеканалов и их владельца, депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака. После введения санкций телеканалы "112.Украина", NewsOne и ZIK прекратили вещание. pic.twitter.com/o20kMfTCyn — CGTN на русском (@cgtnrussian) February 3, 2021

Погребинский отметил, что иным образом обстоит ситуация с русским языком, который, в частности, запретили использовать на Украине в сфере обслуживания.

«Но когда гнобят русский язык — это есть прямое игнорирование институтов Евросоюза. Это нарушение всех норм ЕС и принятых законов, наших обязательств перед Европой. Но для европейцев это понятно: русский язык — язык агрессора. А тут — внутренние украинские компании. В числе ее совладельцев — депутаты Верховной рады. За которых проголосовали люди. Тем не менее, пока в США не произошла демократическая революция, они не решались так демонстративно “наклонять” украинское руководство», — не сомневается эксперт.

Однако эта ситуация стала настоящим унижением для Киева, продолжил Погребинский. По его словам, сродни такому событию стали санкции относительно предприятия по производству двигателей для авиатехники «Мотор Сич».

«[Унижение] колоссальное. Я подчеркиваю демонстративность этого. Как унизили в случае санкций по "Мотор сич"? Была опубликована съемка встречи посла США мадам Кристины Квин с нашим секретарем СНБО Алексеем Даниловым. А назавтра — санкции против китайского инвестора. Вечером — фотографии украинско-американской встречи, утром — антикитайские меры. Это настолько ясно показывает отношение Вашингтона к Киеву и к его “самостоятельности”», — подытожил Погребинский.

Решение Зеленского возмутило украинскую оппозицию. В частности, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович сообщил о запуске процедуры импичмента украинскому президенту.

«Сегодня вы ударили в сердце демократии, в свободу слова, существование демократической независимой Украины под угрозой. В ближайшее время мы проведем чрезвычайный съезд партии, который определит наши дальнейшие шаги. Запомните, вы не закроете рот ни нашей партии, ни миллиону наших избирателей», — сказал Рабинович.

Между тем, рейтинг Зеленского, согласно опросу Киевского международного института социологии, опустился до 22,1%.