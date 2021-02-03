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19:15   3 Февраля 2021
Ближнее зарубежье

Погребинский рассказал о колоссальном унижении Киева перед США

Погребинский рассказал о колоссальном унижении Киева перед США

Президент Украины Владимир Зеленский закрыл оппозиционные телеканалы в стране по поручению посольства США в Киеве. Такое мнение выразил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Я в этом не сомневаюсь. Конечно, в стране немало людей, которым эти каналы — как кость в горле. И они давно хотели бы их прикрыть. Но президент все не решался. Мол, это все-таки слишком. Мы же как бы идем в Европу. Как бы хотим быть демократической страной», — сказал политолог.

Ранее на Украине в ответ на санкции Владимира Зеленского прекратили эфирное вещание три оппозиционных телеканала — «112 Украина», NewsOne и ZIK. Ограничения затронули и депутата Верховной рады, владельца медиахолдинга Тараса Козака.

Погребинский рассказал о колоссальном унижении Киева перед США

По указу Зеленского у телеканалов на пять лет были аннулированы или приостановлены лицензии, им также запрещалось пользоваться радиочастотным ресурсом страны. Кроме того, каналам перестали предоставлять услуги по ретрансляции программ. В свою очередь, Козак не сможет распоряжаться своим имуществом, в частности, продавать его.

Погребинский отметил, что иным образом обстоит ситуация с русским языком, который, в частности, запретили использовать на Украине в сфере обслуживания.

«Но когда гнобят русский язык — это есть прямое игнорирование институтов Евросоюза. Это нарушение всех норм ЕС и принятых законов, наших обязательств перед Европой. Но для европейцев это понятно: русский язык — язык агрессора. А тут — внутренние украинские компании. В числе ее совладельцев — депутаты Верховной рады. За которых проголосовали люди. Тем не менее, пока в США не произошла демократическая революция, они не решались так демонстративно “наклонять” украинское руководство», — не сомневается эксперт.

Погребинский рассказал о колоссальном унижении Киева перед США

Однако эта ситуация стала настоящим унижением для Киева, продолжил Погребинский. По его словам, сродни такому событию стали санкции относительно предприятия по производству двигателей для авиатехники «Мотор Сич».

«[Унижение] колоссальное. Я подчеркиваю демонстративность этого. Как унизили в случае санкций по "Мотор сич"? Была опубликована съемка встречи посла США мадам Кристины Квин с нашим секретарем СНБО Алексеем Даниловым. А назавтра — санкции против китайского инвестора. Вечером — фотографии украинско-американской встречи, утром — антикитайские меры. Это настолько ясно показывает отношение Вашингтона к Киеву и к его “самостоятельности”», — подытожил Погребинский.

Решение Зеленского возмутило украинскую оппозицию. В частности, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович сообщил о запуске процедуры импичмента украинскому президенту.

«Сегодня вы ударили в сердце демократии, в свободу слова, существование демократической независимой Украины под угрозой. В ближайшее время мы проведем чрезвычайный съезд партии, который определит наши дальнейшие шаги. Запомните, вы не закроете рот ни нашей партии, ни миллиону наших избирателей», — сказал Рабинович.

Между тем, рейтинг Зеленского, согласно опросу Киевского международного института социологии, опустился до 22,1%.

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