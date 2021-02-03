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18:33   3 Февраля 2021
Происшествия

Пожарная машина сбила пенсионерку на пешеходном переходе в Петербурге

Пожарная машина сбила пенсионерку на пешеходном переходе в Петербурге

Пожарный автомобиль, ехавший со включенными сигналами, сбил петербурженку на пешеходном переходе.

Дорожное происшествие случилось на перекрестке Ленинского проспекта и проспекта Кузнецова. Информация об инциденте была опубликована в паблике "ДТП И ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "ВКонтакте".

По словам очевидцев аварии, пожарный расчет направлялся для тушения горящего неподалеку автомобиля и не остановился на красный сигнал светофора.

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#санкт-петербург #дтп #пожарные #сбили пенсионерку

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