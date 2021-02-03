Рар заявил, что Европа нуждается в российской вакцине «Спутник V»

В Европе готовы закупать и производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», заявил журналист-международник Александр Рар. По его словам, Запад нуждается в сотрудничестве с Москвой по этому вопросу.

В Европе готовы закупать и производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», заявил журналист-международник Александр Рар. По его словам, Запад нуждается в сотрудничестве с Москвой по этому вопросу.

«Ееще месяцы назад эту вакцину критиковали как ничтожную, как русскую, как фальшивую. Но сейчас она может спасти Европу. Теперь сама фрау [Ангела] Меркель говорит, что отказаться от вакцины невозможно. Даже США будут покупать препарат», — сказал Рар в ходе онлайн-эфира Медиагруппы «Патриот».

Ранее 3 февраля стало известно, что Германия может оказать поддержку в производстве «Спутник V» до получения препаратом допуска в Евросоюз. Об этом сообщил глава минздрава страны Йенс Шпан ходе онлайн-конференции «Европа-2021»

«Здесь мы тоже посредничаем, поскольку эту пандемию мы в конечном итоге можно преодолеть только вместе», — отметил он.

Германия ведет работу с Россией по указанным темам, переговоры носят конструктивный характер, добавил Шпан. Тогда же сообщалось, что в ближайшее время Москва планирует наладить выпуск «Спутник V» за рубежом, чтобы удовлетворить потребности в этом препарате большего количества стран.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель накануне назвала публикацию о результатах третьей фазы клинических испытаний «Спутника V» в авторитетном медицинском журнале The Lancet хорошей новостью. ЕС приветствует любую вакцину, но допущены будут лишь те препараты, которые предоставят ЕМА все данные и будут одобрены регулятором, подчеркнула глава Германии.

2 февраля в Центре имени Гамалеи и Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили о публикации результатов третьей фазы клинических испытаний «Спутник V» в The Lancet. Эффективность препарата против коронавируса составила 91,6%. Показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

Первая в мире и в России вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в августе. Препарат создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важные преимущества которой — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.