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18:27   3 Февраля 2021
Происшествия

В Дагестане нейтрализовали террористическую ячейку

В Дагестане нейтрализовали террористическую ячейку

Следственный комитет РФ по Дагестану возбудил уголовное производство в отношении группы подростков, организовавших террористическую группировку.

Правоохранительные органы также отметили, что несовершеннолетние лица собирались устроить серию терактов.

"Шестеро несовершеннолетних в Махачкале, поддерживая идеи организации "Исламского государства" (запрещена в России), объединились в устойчивое террористическое сообщество", — говорится в сообщении СКР.

Отмечается, что группировка существовала с 2019 года. Главарь радикалов был также задержан.

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#дагестан #иг #группировка

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