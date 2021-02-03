В Дагестане нейтрализовали террористическую ячейку

Следственный комитет РФ по Дагестану возбудил уголовное производство в отношении группы подростков, организовавших террористическую группировку.

Следственный комитет РФ по Дагестану возбудил уголовное производство в отношении группы подростков, организовавших террористическую группировку.

Правоохранительные органы также отметили, что несовершеннолетние лица собирались устроить серию терактов.

"Шестеро несовершеннолетних в Махачкале, поддерживая идеи организации "Исламского государства" (запрещена в России), объединились в устойчивое террористическое сообщество", — говорится в сообщении СКР.

Отмечается, что группировка существовала с 2019 года. Главарь радикалов был также задержан.