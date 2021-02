Политолог оценил шансы Зеленского досидеть до конца срока

«Оппозиционная платформа — За жизнь» запустила процесс импичмента украинскому лидеру. По мнению Александра Дудчака, оппозиции не хватит ресурсов, чтобы завершить начатое.

Процесс импичмента президенту Украины Владимиру Зеленскому вряд ли можно будет довести до его окончательной отставки. Такое мнение выразил украинский политолог, экономист Александр Дудчак.

Ранее украинская оппозиция решила запустить процедуру импичмента Зеленскому. Об этом сообщил сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Зеленский подписал указ о введении санкций сроком на пять лет против ряда украинских телеканалов — «112 Украина», NewsOne и ZIK. Такие же ограничения коснулись депутата Верховной рады Тараса Козака — владельца медиахолдинга.

Рабинович назвал решение Зеленского издевательством над избирателями и страной:

По словам Дудчака, есть вероятность того, что Зеленский действительно может не досидеть до конца президентского срока. Только произойдет это не за счет оппозиционных сил. Последним попросту не хватит ресурсов, чтобы завершить начатое, добавил эксперт.

Впрочем, у Зеленского противников накопилось не мало, добавил Дудчак. Однако до сих пор ему удавалось «чудесным образом выполнять волю Запада» — превращать Украину в «источник доходов».

При этом избрание на президентский пост подобных «деятелей искусств», как Зеленский, не свидетельствует о слабости системы, продолжил политолог, а, напротив, демонстрирует ее вполне успешную работу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил санкции Зеленского против украинских телеканалов. Он выразил мнение, что ограничительные меры «не соответствуют ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ».

В свою очередь Зеленский, который до этого утверждал, что «никогда» не будет закрывать телеканалы, призвал разграничивать понятия «свобода слова» и «пропаганда».

Sanctions is a difficult decision. #Ukraine strongly supports #FreedomOfSpeech. Not propaganda financed by the aggressor country that undermines Ukraine on its way to #EU & EuroAtlantic integration.Fight for independence is fight in the information war for truth & European values