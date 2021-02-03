Политолог оценил шансы Зеленского досидеть до конца срока

«Оппозиционная платформа — За жизнь» запустила процесс импичмента украинскому лидеру. По мнению Александра Дудчака, оппозиции не хватит ресурсов, чтобы завершить начатое.

Процесс импичмента президенту Украины Владимиру Зеленскому вряд ли можно будет довести до его окончательной отставки. Такое мнение выразил украинский политолог, экономист Александр Дудчак.

Ранее украинская оппозиция решила запустить процедуру импичмента Зеленскому. Об этом сообщил сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

В Верховной Раде инициируют процедуру импичмента президента Украины Владимира Зеленского после решения закрыть оппозиционные телеканалы: https://t.co/IxxGvbOPKQ pic.twitter.com/dTNrWwQ3LY — Известия (@izvestia_ru) February 3, 2021

Зеленский подписал указ о введении санкций сроком на пять лет против ряда украинских телеканалов — «112 Украина», NewsOne и ZIK. Такие же ограничения коснулись депутата Верховной рады Тараса Козака — владельца медиахолдинга.

Рабинович назвал решение Зеленского издевательством над избирателями и страной:

«Сегодня вы ударили в сердце демократии, в свободу слова, существование демократической независимой Украины под угрозой. В ближайшее время мы проведем чрезвычайный съезд партии, который определит наши дальнейшие шаги. Запомните, вы не закроете рот ни нашей партии, ни миллиону наших избирателей».

По словам Дудчака, есть вероятность того, что Зеленский действительно может не досидеть до конца президентского срока. Только произойдет это не за счет оппозиционных сил. Последним попросту не хватит ресурсов, чтобы завершить начатое, добавил эксперт.

«Абсолютно нет уверенности в том, что он досидит до конца свой срок. Но вовсе не из-за оппозиционных сил — тех, которые хоть как-то отличаются по своей идеологии или, вернее, имеют идеологию, отличную от взглядов Зеленского и всей этой промайданной нечисти, которая выступает с ним во многом с одной стороны баррикад. Так что у них просто не хватит сил. Запад это устраивает, а если не устраивает Зеленского, население Украины, так это никого не волнует», — передает слова политолога Baltnews.

Впрочем, у Зеленского противников накопилось не мало, добавил Дудчак. Однако до сих пор ему удавалось «чудесным образом выполнять волю Запада» — превращать Украину в «источник доходов».

«Население Украины — это не народ, обладающий правами, даже не электорат, а ресурс, из которого выкачивают возможные доходы в интересах корпораций и политических сил, которые отстаивают интересы крупного капитала на Украине. Можно было написать не государство Украина, а Украина LTD (компания с ограниченной ответственностью)», — сказал Дудчак.

При этом избрание на президентский пост подобных «деятелей искусств», как Зеленский, не свидетельствует о слабости системы, продолжил политолог, а, напротив, демонстрирует ее вполне успешную работу.

«Система работает эффективно, но эффективно для кого-то и явно не для населения Украины. Госпереворот, война на Донбассе — не для того, чтобы улучшать положение населения страны», – подытожил Дудчак.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил санкции Зеленского против украинских телеканалов. Он выразил мнение, что ограничительные меры «не соответствуют ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ».

В свою очередь Зеленский, который до этого утверждал, что «никогда» не будет закрывать телеканалы, призвал разграничивать понятия «свобода слова» и «пропаганда».

«Санкции — трудное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость - это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности», — написал Зеленский в Twitter.

Sanctions is a difficult decision. #Ukraine strongly supports #FreedomOfSpeech. Not propaganda financed by the aggressor country that undermines Ukraine on its way to #EU & EuroAtlantic integration.Fight for independence is fight in the information war for truth & European values — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 3, 2021

Ранее «Политика Сегодня» обсудила возможность импичмента украинскому лидеру с политическим консультантом Анатолием Вассерманом. По мнению эксперта, вероятность равняется нулю, поскольку большинство партий Верховной рады поддерживают Зеленского и выступают за антироссийскую риторику.