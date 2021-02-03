Послы РФ уличили Латвию в процветании политической цензуры в отношении СМИ

Российские дипломаты уличили Латвию в процветании политической цензуры на фоне блокировки вещания пяти отечественных телеканалов. Об этом заявили в посольстве РФ.

Российские дипломаты уличили Латвию в процветании политической цензуры на фоне блокировки вещания пяти отечественных телеканалов. Об этом заявили в посольстве РФ.

Диппредставительство раскритиковало Латвию за решение перекрыть ретрансляцию нескольких российских телеканалов. Компания Tet остановила работу Первого балтийского канала, "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Послы РФ отметили, что именно так страна прикрывается заботой о выполнении международных санкций. Пользователи не всех кабельных телеоператоров смогут получить свободный доступ к полюбившимся передачам, поделилось ведомство в Facebook.

Фракция "Русский союз Латвии" в связи с решением компании Tet призвала местных граждан бойкотировать оператора, пишет "360". Председатель партии Мирослав Митрофанов добавил, что остановка вещания не связана с антироссийскими санкциями.