Экономист предсказал конец проекта Украина-Антироссия

Стратегия США заключалась в том, чтобы с минимальными затратами получать от Украины максимальный эффект, как на стыке 2013-2014 годов. Но сейчас ситуация меняется. Украина перестает быть средством давления на РФ, но при этом обходится Западу все дороже.

Стратегия США заключалась в том, чтобы с минимальными затратами получать от Украины максимальный геополитический эффект, как это было на стыке 2013-2014 годов. Но сейчас ситуация меняется и Украина обходится Западу все дороже, переставая при этом быть средством давления на РФ.

Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал доктор экономических наук, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при российском правительстве Алексей Зубец.

«Украина становится все более дорогой для Запада. Украинская экономика разваливается, производство сворачивается. То есть виден конец проекта Украина-Антироссия, через пять лет Украина рухнет, возникнет какая-то другая Украина», — считает экономист.

Таким образом, по его словам, для Запада становится все менее выгодно поддерживать Украину на плаву, тем более, что она из-за идеологического и экономического упадка больше не выполняет возложенных на нее функций давления на Россию.

Убожество и ничтожество нынешней украинской политики стало очевидно всем, и теперь вопрос заключается в том, что как Запад будет использовать Украину в дальнейшем.

«Сегодня речь идет о том, как Запад будет переформатировать Украину, чтобы сохранить ее под своим контролем, но не платить за экономическую и политическую стабильность. Сегодня появляются намеки на то, что Запад готов торговаться вокруг Украины и договариваться об украинском будущем», — добавил Зубец.

При этом эксперт отметил, что Запад не заинтересован в распаде Украины, потому что не хочет брать на себя ответственность за осколки страны, на восстановление стабильности которых потребуется потратить сотни миллиардов долларов.

Поэтому Запад приложит усилия не только к переформатированию русофобского режима в Киеве, но и к тому, чтобы между Украиной и Россией со временем были восстановлены нормальные отношения, считает эксперт.