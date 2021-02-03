Новая дивизия в Калининграде станет «мощным кулаком» против Польши и Литвы

Активность НАТО у западных границ России привела к тому, что Министерство обороны РФ решило усилить сухопутную группировку войск, размещенных в Калининградской области.

Активность НАТО у западных границ России привела к тому, что Министерство обороны РФ решило усилить сухопутную группировку войск, размещенных в Калининградской области.

Об этом, ссылаясь на информацию оборонного ведомства сообщает газета «Известия».

В частности, отмечается, что в Калининградской области уже идет переформирование самого мощного общевойскового соединения в регионе - 79-ой отдельной мотострелковой бригады. На базе этой бригады будет сформирован новый полк, который будет размещен в Советск и станет частью дивизии, обеспечивающей защиту самого западного российского региона.

Новая мотострелковая дивизия, как отмечается, будет сформирована в течение ближайших месяцев и примет участие в запланированных на сентябрь стратегических учениях «Запад-2021».

«Основу дивизии составит полк, создаваемый на базе 79-й мотострелковой бригады. Он получит часть старых "бригадных" батальонов и некоторые подразделения обеспечения. Не исключено, что вторым полком, который войдет в состав дивизии, станет 7-й отдельный гвардейский мотострелковый, расположенный в Калининграде», — сообщают «Известия», ссылаясь на собственные источники в оборонном ведомстве.

В декабре 2020 года о планах по формированию полноценной мотострелковой дивизии в Калининградской области журналистам рассказал командующий Балтийским флотом, адмирал Александр Носатов, который отметил, что в ее состав помимо мотострелковых, войдут также артиллерийские и танковый полки.

Российские военные эксперты считают, что Минобороны приняло решение усилить сухопутную группировку на западных рубежах России из-за действий Североатлантического военного блока. Который в последнее время стягивает туда многонациональные ударные группы.

«К нашему эксклаву на юге примыкает Польша, а на севере Литва — в этих государствах по ротации несут службу многонациональные батальоны НАТО. Видимо, в итоге сделают так, что часть российских войск будет ориентирована на Польшу, а другая — на Литву. При необходимости они смогут оперативно реагировать на изменение обстановки» — рассказал изданию военный историк Дмитрий Болтенков.

Напомним, ранее российские СМИ сообщали, что в последние годы в Калининградской области были дислоцированы несколько дивизионов ЗРС С-400 «Триумф». А в скором времени Минобороны планирует развернуть там дивизион новейших сверхзвуковых комплексов «Бастион», которые способны поражать цели с расстояния в 600 километров.