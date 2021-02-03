15:58 3 Февраля 2021Общество
Россия возобновила железнодорожное сообщение с Белоруссией
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении с 8 февраля железнодорожного сообщения с Белоруссией.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении с 8 февраля железнодорожного сообщения с Белоруссией.
Соответствующая информация опубликована на сайте кабмина.
"С 8 февраля на взаимной основе будет увеличено количество регулярных авиарейсов Москва — Минск с трех до пяти в неделю", — сказано в сообщении.
Это решение было принято по представлению оперштаба по предупреждению распространения коронавируса.