Россия возобновила железнодорожное сообщение с Белоруссией

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении с 8 февраля железнодорожного сообщения с Белоруссией.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении с 8 февраля железнодорожного сообщения с Белоруссией.

Соответствующая информация опубликована на сайте кабмина.

"С 8 февраля на взаимной основе будет увеличено количество регулярных авиарейсов Москва — Минск с трех до пяти в неделю", — сказано в сообщении.

Это решение было принято по представлению оперштаба по предупреждению распространения коронавируса.