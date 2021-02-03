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15:58   3 Февраля 2021
Общество

Россия возобновила железнодорожное сообщение с Белоруссией

Россия возобновила железнодорожное сообщение с Белоруссией

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении с 8 февраля железнодорожного сообщения с Белоруссией.

Соответствующая информация опубликована на сайте кабмина.

"С 8 февраля на взаимной основе будет увеличено количество регулярных авиарейсов Москва Минск с трех до пяти в неделю", — сказано в сообщении.

Это решение было принято по представлению оперштаба по предупреждению распространения коронавируса.

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#белоруссия #мишустин #коронавирус

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