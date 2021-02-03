Возлюбленная Дмитрия Шепелева ждет от него ребенка

Отец сына покойной певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев готовится стать отцом во второй раз. Его возлюбленная Екатерина Тулупова ждет ребенка.

Отец сына покойной певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев готовится стать отцом во второй раз. Его возлюбленная Екатерина Тулупова ждет ребенка.

Радостной новостью 38-летний Дмитрий Шепелев поделился в интервью. Ведущий признался, что сейчас он очень счастлив.

"В день, когда мы с Катей узнали о том, что станем родителями, я чувствовал одновременно головокружение и легкость. Потрясающе!" — рассказал Шепелев.

Телеведущий и его возлюбленная живут с детьми от предыдущих отношений — дочерью Тулуповой Ладой и сыном покойной Жанны Фриске Платоном. О будущем прибавлении в семье Шепелев и его избранница сообщали детям очень аккуратно. Сначала Лада и Платон не хотели брата или сестру, но теперь ждут появления малыша как новое приключение, рассказал телеведущий изданию PEOPLETALK.

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова познакомились в 2016 году благодаря своим детям, которые ходили в один детский сад. Влюбленные живут вместе уже более двух лет.