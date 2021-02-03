Сотрудники ФСБ задержали петербургского депутата Голикова за мошенничество

Депутата Законодательного собрания Ленинградской области Юрия Голикова задержали по подозрению в покушении на мошенничество, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Депутата Законодательного собрания Ленинградской области Юрия Голикова задержали по подозрению в покушении на мошенничество, сообщили в пресс-службе СК РФ.

По версии следствия, он запугал двух представителей коммерческой организации намерением полицейских возбудить против них уголовное дело. Голиков потребовал передать ему 3 млн рублей якобы для дачи взятки правоохранителям за прекращение проверки в отношении предприятия.

Запрашиваемую сумму депутат получил от сотрудников УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, действовавших в рамках оперативно-разыскных мероприятий. Сейчас решается вопрос об избрании Голикову меры пресечения и предъявлении ему обвинения по ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ "Покушение на мошенничество".