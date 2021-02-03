Литва отказалась от контракта с китайской компанией, которая победила в тендере, чтобы показать свою приверженность США.

Литва отказалась от контракта с китайской компанией, которая победила в тендере, чтобы показать свою приверженность США.

Такое решение правительственная комиссия Польши объяснила угрозой национальной безопасности. По мнению польских экспертов, с помощью китайского оборудования Пекин будет собирать данные о пассажирах аэропортов Вильнюса, Каунаса и Паланги. Такой шаг польского руководства осложнит и без того непростые отношения с Китаем.

"Литва решила не быть счастью техносферы, которая создается и контролируется Китаем", — заявил глава парламентского Комитета национальной безопасности и обороны (КНБО) Лауринас Кащюнас.

Не стоит исключать, что Польша просто подыгрывает своим американским партнерам. Ведь ни для кого не секрет, что США пытаются "выдавить" с мирового рынка китайскую компанию Nuctech.