По мнению бывшего нардепа Украины, страну превращают в колонию.

Киев теряет доверие инвесторов и может рассчитывать на получение инвестиций лишь после того, как прекратит существование как единое государство. Такое заявление сделал бывший министр транспорта и связи, народный депутат Верховной рады Украины IV созыва Евгений Червоненко.

«Нас, всех украинцев, загоняют в категорию нерукоподаваемых. Никого не интересует наше пение гимна. "Украина? Как же в вас инвестировать?» Кто нам поверит? Нас делают колонией. Инвестиции, но придут только тогда, когда Украину Запад вместе с Россией и Китаем разорвет на части. Только падшим много не платят. Им дают тарелку супа – потому что ты прикован на цепи своими обязанностями. Вот наше будущее», –отметил Червоненко.

Ранее Украина под давлением Соединенных Штатов попыталась расторгнуть уже заключенную сделку по продаже акций авиастроительного предприятия «Мотор Сич» китайским инвесторам. Соглашение было выгодно обеим сторонам, но против него активно выступал Вашингтон.

После того, как инвесторы из Китая попытались отстоять свои интересы и вложенные деньги, Киев, вновь по указке американцев, ввел экономические санкции против китайского бизнеса, в том числе и против покупателя акций «Мотор Сич». Так, под ограничения попали гажданина Китая Ван Цзина и связанные с ним Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd; Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (обе — Пекин); Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские о-ва) и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг).

Украина пошла на такой шаг, несмотря на то, что именно Китай, а США, на протяжении последних пяти лет вкладывал средства в украинские предприятия и стал главным торгово-экономическим партнером страны.

МИД Китая уже обрушился с критикой на действия украинских властей. В ведомстве потребовали соблюдения прав инвесторов на Украине и заявили, что Пекин продолжит отстаивать их интересы.

ПАО «Мотор Сич» — один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что власти Украины могли бы заранее просчитать тот масштабный провал, который ждет их в случае евроинтеграции, но они были слишком политически мотивированны. Теперь же стране приходиться платить за недалекость своего руководства.