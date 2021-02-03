15:12 3 Февраля 2021Политика
Киев ждет помощи от США в решении конфликта в Донбассе
Украина ждет помощи от США в решении конфликта в Донбассе. Киев надеется на скорое присоединение Америки к "нормандскому формату".
Украина ждет помощи от США в решении конфликта в Донбассе. Киев надеется на скорое присоединение Америки к "нормандскому формату".
На Украине надеются на присоединение США к "нормандскому формату". Об этом рассказал российский политолог Олег Неменский изданию Украина.ру.
Напомним, ранее в журнале Der Spiegel писали, что американский президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен планируют войти в "нормандский формат" из-за застоя в решении конфликта в Донбассе.
«В Киеве действительно возлагают очень большие и неоправданные надежды на демократическое руководство Америки», - отметил политэксперт.
В Киеве надеются на помощь со стороны США и планируют одержать безоговорочную победу в этом конфликте.