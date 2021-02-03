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15:12   3 Февраля 2021
Общество

Киновед Лидия Зайцева ушла из жизни в 89 лет

Киновед Лидия Зайцева ушла из жизни в 89 лет

Мастер киноведческого отделения ВГИКа Лидия Зайцева скончалась на 90-м году жизни, подтвердил декан сценарно-киноведческого факультета вуза Вячеслав Марусенков.

Причины смерти творческого деятеля в вузе не назвали. Марусенков выразил слова соболезнования по факту кончины Зайцевой, отметив, что эта утрата стала большой потерей для киноведения.

Советский и российский киновед Лидия Зайцева удостоилась звания Заслуженного работника культуры РФ. Также за ее вклад в сферу кинематографа она была награждена грамотой Министерства культуры Российской Федерации.

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#зайцева #вгик #киноведение

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