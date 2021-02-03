Россия возобновит железнодорожное сообщение с Белоруссией с 8 февраля

Михаил Мишустин подписал соответствующий указ.

С 8 февраля будут возобновлены железнодорожные перевозки между Россией и Белоруссией. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Поезда будут ходить по маршрутам: Минск-Москва-Минск, Москва-Калининград, Калининград-Санкт-Петербург с остановкой в Минске.

Кроме того, страны на взаимной основе увеличат количество регулярных авиарейсов Москва-Минск с трех до 5 раз в неделю. Возобновятся пассажирские перелеты и по направлению из Ростова-на-Дону и Петербурга в Минск — один рейс в неделю из каждого аэропорта.

Весной 2020 года все международные железнодорожные перевозки были прекращены из-за пандемии коронавируса.